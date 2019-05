Navas, el primer sacrificado: 10 salidas que el Real Madrid prepara para la próxima temporada [FOTOS]

El portero costarricense del Real Madrid , Keylor Navas , no jugará la próxima temporada en el equipo blanco, después que el club le haya comunicado que no continuará, afirma este lunes la prensa española. Y es que tal parece que los 'Merengues' ya le han comunicado al 'tico' que no va a continuar en el equipo cinco temporadas después de su llegada en la campaña 2014/2015



La llegada de Courtois al Real Madrid el verano creó una incertidumbre, que los tres entrenadores que han pasado esta temporada por el banquillo resolvieron de distinta manera. Julen Lopetegui puso a jugar a Keylor en la Champions, mientras que Courtois jugaba en LaLiga y la Copa del Rey.



Tras la destitución de Lopetegui, Santiago Solari optó por poner al costarricense solo en los partidos de Copa del Rey, y, por último, Zinedine Zidane lo recuperó, coincidiendo con una lesión de Courtois, y parecía dar a entender que sería su guardameta.



Zidane ha sido siempre uno de los principales valedores del tico, que tiene contrato por un año más con el Real Madrid, pero podría no llegar a cumplirlo si se confirman estas informaciones. Asimismo, en la interna de la 'Casa Blanca' se manejan muchos otros nombres además del de Keylor. ¿Quién será el siguiente?



► No solo 'Juve': cuando los equipos cambian radicalmente el modelo de camiseta de una temporada a otra [FOTOS]



► Dímelo en la cara: la decisiva reunión de Griezmann con el Atlético de Madrid para comunicarles su salida al Barza



► Lo que quería Zidane: las razones por las que Gareth Bale se plantea seriamente irse del Real Madrid



► Alianza Lima: Daniel Ahmed es la nueva opción sino llega Pablo Bengoechea