El primer embrollo para Florentino en el mercado: el trueque que no puede lograr

Gareth Bale se encuentra a la venta. El ‘mimado’ de Florentino Pérez ya no tiene más crédito en el Santiago Bernabéu, por lo que el presidente del Real Madrid ya le puso en la frente el cartel de ‘se vende’. Sin embargo, si bien el extremo galés se encuentra tasado en 130 millones de euros , su traspaso no será nada fácil. De acuerdo a medios españoles, Bale ya le dijo que “no” a una opción de trueque que han buscado los madridistas en el mercado de fichajes de verano.



Real Madrid ha hecho todo lo posible por hacerse con Christian Eriksen, tasado en 150 millones de euros por parte de Daniel Levy, presidente de Tottenham. Teniendo una cifra muy complicada de pagar para el mercado, Florentino le habría ofrecido dinero y el pase de Bale, a lo que el propio futbolista británico ha asegurado que no tiene pensado regresar a los ‘Spurs’.



Si se diese la opción de jugar en Old Trafford, Bale estaría encantado. No es el mismo caso del elenco de Mauricio Pochettino, en donde Bale piensa que ya cumplió su etapa ahí. Para jugar en Manchester United, el Real Madrid debería activar la opción Pogba, para que Bale se siente cómodo y no ponga ninguna objeción a su traspaso que tiene tiempo de expiración.



Real Madrid hace lo posible por encontrarle un sitio en el mercado de fichajes, el galés tan solo quiere jugar – por ahora – en los ‘Red Devils’. Todo se complica si Florentino quiere a los mejores futbolistas para el segundo mandato de Zinedine Zidane.



