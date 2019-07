Enemigos Íntimos: 'Día de Franco', la columna de Franco Lostaunau

Real Madrid y Barcelona se aman y se odian al mismo tiempo. Se necesitan uno del otro para ser mejores que el resto. Entre ambos no paran de competir. Son como el Chavo del ocho cuando jugaba con una pelota de papel en la vecindad, y Quico al percatarse, sacaba de su casa una de verdad y mucho más grande. Son así, pero los dos millonarios.



En la actualidad no existe mayor rivalidad en el fútbol europeo. Cada uno a su estilo muy marcado. A los blancos les fue bien con un juego vertical y con un concepto de marketing ostentoso. Mientras que a los azulgranas les fue mejor en la búsqueda de la posesión y mostrándose como un club con mucho sentido de pertenencia. De cualquier forma, entre ellos compiten por ser el mejor equipo del mundo.



La Casa Blanca viene de ganar cuatro de las últimas seis Champions. Mientras que los Culés, han conseguido siete de las ultimas diez Ligas españolas. Entre los dos, demuestran su superioridad sobre el resto, alcanzando siete Ligas de Campeones en los últimos diez años (cuatro Madrid y tres Barcelona). Una barbaridad.



La disputa entre ambos no sólo es en el campo de juego. Compiten en absolutamente todo. Hasta por la cantidad de seguidores en las redes sociales. ¿Sabes quién tiene más? Si nos vamos a la red de moda, el Instagram, los merengues sacan ventaja con 74.9 millones de seguidores contra los 73.8 millones de los blaugranas. Cerquita.



Uno no puede vivir sin el otro, casi que se complementan. Cuando uno da un golpe, el otro responde rápido. Para ejemplos, miles. En la temporada 03/04 el Barza llegó a un acuerdo con el Manchester United por el traspaso de David Beckham, sin embargo, los merengues fueron directamente con el jugador y este aceptó su oferta y desechó el acuerdo entre clubes. El Madrid hizo el mejor negocio de su vida, pagó 35 millones de euros por el nuevo galáctico y luego ganó 500 millones por concepto de marketing durante los cuatro años que estuvo en el club, según Forbes. Los Blaugranas respondieron rápido y cuando averiguaron que Florentino Pérez iba por Ronaldinho, Joan Laporta se metió en la negociación y cerró el acuerdo con el PSG por 27 millones de euros. No se ganó tanto dinero como con Beckham pero hay un antes y un después en el Barcelona con Dinho.



En junio del 2009 el equipo merengue realizó la transferencia que más goles le dio en su historia. Cristiano Ronaldo firmó por el club de la capital española por 94 millones de euros. Al cabo de 9 temporadas en el club, el portugués anotó 451 goles en 438 partidos. Ese mismo año Barcelona quiso responder contratando al goleador de la temporada en Italia, Zlatan Ibrahimovic, que con el Inter venía de anotar 25 tantos en 30 partidos. La negociación se dio por 69.5 millones de euros mas el pase de Samuel Eto’o. Claramente, más que goles el Barcelona terminó comprando problemas.



En el 2013 los culés compraron a Neymar por 88.2 millones y el Madrid contragolpeó con Bale en 100. Al año siguiente sucedió lo mismo luego del Mundial de Brasil 2014. Suárez al Barcelona y James Rodríguez al Madrid.



En esta temporada, ambos equipos nos regalan otro episodio de la guerra que llevan por comprar a la perlita del fútbol mundial. Hazard llegó al Madrid por 100 millones y con la misión de adueñarse del desequilibrio de su equipo y de hacer olvidar una nefasta temporada. Y Griezmann, será blaugrana por 120 millones, con la necesidad de complementarse con una delantera ya establecida. Sólo el tiempo nos dirá qué equipo hizo la mejor transferencia. Lo que es una certeza es que esta competencia nunca acabará, que estos equipos se potencian el uno al otro y que siempre serán enemigos íntimos.



