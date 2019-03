La oferta de la Juventus por De Ligt que malogra los planes del Barcelona y Real Madrid

El Ajax revoluciona el fútbol cada veinte años o al menos así podría decirse. Primero fue el equipo de Cruyff, luego el de Van Gaal y ahora es una institución con dos de las mejores promesas de Europa en la actualidad: Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt. El primero ya se decidió por el Barcelona, mientras que el segundo aún analiza las ofertas para el mercado de fichajes de verano. No obstante, la propuesta de la Juventus resultaría tan tentadora que podría decírsele que no. ¿Podrán el Real Madrid y Barcelona competir por su pase?



De acuerdo a medios italianos, la ‘Vecchia Signora’ habría ofrecido 70 millones de euros por el fichaje de De Ligt, mientras que la oferta de los catalanes – la que es confirmado por medios españoles – estaría cercana a los 55. El Ajax desea obtener la mayor caja posible por el zaguero holandés de 19 años, quien ya se ejerce como capitán del cuadro tulipán en el torneo doméstico como en competiciones europeas, por lo que la ‘Juve’ gana terreno.



El fichaje de Cristiano Ronaldo – más de 100 millones de euros – y la clasificación a los cuartos de final de la Champions League han permitido que la Juventus cotice más en bolsa, así como –posiblemente – tenga un mayor presupuesto para compras en el siguiente mercado. De Ligt parece ser uno de los pedidos del delantero luso, así como la directiva turinesa.



¿Hará algo el Real Madrid o el Barcelona? Militao ya se encuentra en el Santiago Bernabéu, mientras que el Barca – si bien ha fichado a Todibo y Jeisson Murillo – parece no mostrarse contento con dos zagueros de plano medio. De Ligt es el futuro en Europa, la ‘Juve’ ha dado el primer paso, veremos si hacen lo mismo los equipos de LaLiga por el holandés.



► ¡Sáquenme de aquí! El mensaje de 'auxilio' que Griezmann mandó con su entorno al FC Barcelona



► Sonríe, Real Madrid: nuevo giro por el fichaje de Eden Hazard que alegra a los merengues



► Hermosa: Messi presentó la nueva camiseta de Argentina para la Copa América 2019 [FOTO]



► Se cocina su llegada: Manchester City se fija en pilar del Atlético para reforzarse en 2019-20