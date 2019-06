Ojo, Real Madrid y Barcelona: "las puertas están abiertas", avisa Al Khelaifi a Mbappé y Neymar 

Neymar y Mbappé cumplirían unos de sus principales sueños y no es conquistar la Champions con el PSG. Las estrellas del club parisino fijarían su destino donde siempre han querido: el brasileño volvería a Barcelona y el francés se situaría en el Real Madrid. ¿Cómo? El presidente les dejó las puertas abiertas a que se vayan del club.

"Los jugadores deberán asumir sus responsabilidades. Incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más. No están para complacerse. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! Ya no quiero comportamientos de estrellas", sentenció el presidente del club parisino.



Y es que en las últimas semanas, sus estrellas han tenido comportamientos, actitudes y algunas declaraciones que no han dejado nada conforme al emir árabe. Primero, fue Mbappé. El delantero no terminaba aún la temporada y ya mostraba su incomodidad de seguir en el club de París con un salario y condiciones que, para él, no eran las adecuadas a su rol dentro del equipo.



" Creo que es el momento de tomar una mayor responsabilidad. Quizás en París sea feliz, pero quizás en otro lugar también con un nuevo proyecto. Si hablo otra vez sobre esto es demasiado. Era el mensaje que quería enviar", fue lo que dijo la joven estrella de Francia.



Por su lado, Neymar sigue jugando con su futuro. Si bien no tuvo una declaración tan pública como la de su compañero, allegados al jugador aseguran que no estaría cómodo en Francia y que su deseo es volver al Barcelona, algo no tan surreal. Ya que si el PSG cierra con Griezmann (cerca del Barza), Neymar tendría las puertas abiertas para volver al club donde lo ganó todo.



Hoy, el PSG es una nube de problemas. El director deportivo Antero Henrique se marchó del club y volvió Leonardo, quien tiene más afinidad con Neymar. Ello haría que la convivencia en el club donde dos de sus estrellas quieren el protagonismo principal, no sea provechoso para el proyecto que quiere imponer el preisdente.

