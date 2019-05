¡Una locura! Real Madrid le dice 'no' a Luka Jovic y le deja el camino libre al Barza para intentar ficharlo

No se puede creer. Si hace unos día se creía que el Real Madrid tenía atado el fichaje del delantero serbio Luka Jovic de cara a la próxima temporada, al día de hoy se puede decir que su llegada al Santiago Bernabéu es un completo misterio. Y es que, según pudo conocer el programa 'Jugones', Florentino Pérez se habría negado a pagar la millonaria cifra que pidió el Eintracht Frankfurt por su jugador estrella. ¿Vía libre para el Barcelona ?

''El Madrid dice 'no' a Jovic. Dice no por una razón. El Eintracht le pide 100 millones de euros... y atención porque ahora podría entrar el Barza'', fueron las palabras del periodista español Josep Pedrerol, que con esta noticia confirma - en cierta medida - lo dicho el lunes por el director deportivo del cuadro alemán, sobre que no existía ningún tipo de acuerdo por Jovic.

🚨 NOTICIA #JUGONES | El MADRID dice "NO" a JOVIC por el PRECIO: 100 MILLONES. Podría entrar el BARÇA. pic.twitter.com/uYPJ4e6ZqQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 21 de mayo de 2019

Recordemos que desde inicios de temporada, el nombre de Luka Jovic ha sido relacionado con el Real Madrid y Barcelona. Sin embargo, los blancos parecen estar mejor posicionados para hacerse de los servicios del serbio ante las buenas relaciones que existen con el club alemán.



Según apuntaron distintos medios de comunicación en Europa, el Eintracht Frankfurt pediría, por lo menos, 60 millones de euros por dejar salir a Jovic. Y aunque ahora vemos que su perspectiva es otra, esto no quita que clubes como Barcelona, Manchester United, Juventus o Chelsea también intenten ir tras sus goles.



