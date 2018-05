¿Intocable la BBC? Ya no. El trío Bale-Benzema-Ronaldo no ha jugado en el mismo once del Real Madrid desde marzo. El entrenador Zinedine Zidane da cada vez mayor protagonismo a los españoles Isco, Marco Asensio y Lucas Vázquez, la 'generación ZZ'.

Si Cristiano Ronaldo sigue siendo innegociable como centro del universo del ataque blanco, sus dos acompañantes habituales en el último lustro viven una temporada complicada.



Hace casi dos meses que el trío 'BBC', juzgado indiscutible por Zidane a su llegada al banquillo a inicios de 2016, no comparte delantera en el once titular.



Bale, el que fuera fichaje récord de la historia del fútbol en 2013 con 100 millones pagados al Tottenham, ya no parece una primera opción.

Generación 'ZZ'

El declive de Benzema y Bale coincide con el imparable ascenso de Lucas y Asensio. En la ida, en Múnich, una acción iniciada por el primero fue concluida por el segundo con un gran disparo con la izquierda para dar el 2-1 al Real Madrid.



" Asensio sabe qué hacer con el balón. Es muy vertical y sus percusiones son impresionantes", dice Zidane, que incluso ha comparado el pie izquierdo del futbolista de 22 años con el de Lionel Messi.



Vázquez, por su parte, es un especialista de la banda, capaz de multiplicar los esfuerzos defensivos y de hacer daño en ataque con precisos centros. Incluso podría jugar como lateral derecho en la vuelta del martes en sustitución del lesionado Dani Carvajal. A sus 26 años está en uno de los mejores momentos de su carrera. AFP