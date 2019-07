¡Es tu oportunidad, Florentino! Le abren las puertas a volante que el Real Madrid quiere para verano

Zidane ya fue comunicado por el mismo Florentino Pérez que Paul Pogba no tiene posibilidad de llegar este verano al Real Madrid. El volante fue uno de los pedidos más importantes del entrenador pero las constantes trabas económicas que interpuso Manchester United complicaron todo.

El United pide 200 millones de euros para dejar ir al campeón del mundo en Rusia 2018, una cifra a la que los del Santiago Bernabéu no piensan llegar. Con esta posibilidad descartada es hora de buscar nuevas opciones. La principal estaría en Holanda.

Donny Van De Beek es del interés del Real Madrid para dirigir el medio campo junto a Luka Modric y Toni Kroos. Fue una de las estrellas del Ajax la temporada pasada y demostró que está listo para dar el siguiente paso en su carrera.

En una entrevista con el diario holandés Algemeen Dagblad , Marc Overmars, director deportivo del club tulipan, fue consultado por la posible salida del futbolista de 22 años en los próximos meses. Su respuesta sorprendió.

"El Ajax no puede mantener demasiado tiempo a sus grandes estrellas porque ellos quieren triunfar fuera de aquí. No somos el Bayern de Múnich de los Países Bajos, no podemos retener a un jugador 10 años como lo han hecho en Alemania con Robben o Ribery” , explicó.

Del mismo modo, Overmars aseguró que "en los próximos días" quiere saber de primera mano "qué jugadores estarán a partir del años que viene". “Me entrevistaré con los agentes y los propios jugadores para tener una respuesta antes de una fecha límite”, agregó.

