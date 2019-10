Real Madrid quiere convertir a Van de Beek en el fichaje más caro de toda su historia

Real Madrid sabe que uno de los puntos débiles de la plantilla es el mediocampo. Con Modric, Kroos, Valverde y Casemiro no es suficiente, es por eso que en Valdebebas piensan en un gran refuerzo de cara al mercado de fichajes de verano 2020. Según el diario 'Mirror', se trata nada menos que de Doony van de Beek.



De acuerdo al citado portal inglés, el jugador del Ajax ha pasado a ser prioridad en la agenda de refuerzos del Real Madrid luego que la llegada de Paul Pogba se convirtiera en imposible para Florentino Pérez. Manchester United no lo venderá y el presidente de los merengues ya quiere olvidarse del francés.

El Real Madrid tendría pensado ofrecer 112 millones de euros por Van de Beek, con lo que este pasaría a convertirse en el fichaje más caro en la historia de los merengues por delante de otros jugadores como Gareth Bale (101) y Cristiano Ronaldo (94). Todo sea por reforzar el mediocampo.

El perfil de Van de Beek (Transfermarkt) El perfil de Van de Beek (Transfermarkt)

¿Van de Beeek ahora sí llegará al Real Madrid?

Doony van de Beek es uno de los jugadores que ha empezado a sonar en el Real Madrid desde el verano pasado. El equipo español intentó hacerse de sus servicios en medio de la pretemporada del equipo holandés, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto porque para Zidane, el volante 'ajacied' no era prioridad.



Van de Beek reconoció que su representante recibió una oferta del Real Madrid, pero las tibias intenciones de Florentino hicieron que el futbolista de 22 años termine quedándose en el Ajax. De momento, Donny ha aclarado que no piensa moverse de Ámsterdam, al menos, hasta fin de temporada.

