Ni Pogba ni Eriksen: Real Madrid cierra las puertas y decide no fichar a nadie en enero

Real Madrid apostó el pasado mercado de fichajes por la contratación de estrellas como Eden Hazard o Luka Jovic. Zinedine Zidane entregó al término de la temporada 2018-19 la lista de nombres que quería como refuerzos para este nuevo año, en esta se encontraban ambos; sin embargo, estrellas como Paul Pogba. quien era una de las prioridades, o Neymar no pudieron llegar y parece, que en un tiempo tampoco lo harán.

Florentino Pérez hizo todo lo posible para tener al centrocampista del Manchester United pero las altas demandas económicas de los de Old Trafford puso cuesta arriba las conversaciones, por lo que pensaron en nuevas opciones, en la que se encontró Christian Eriksen.

El jugador del Tottenham es el nuevo nombre que suena semana a semana en la 'Casa Blanca'. Los rumores indican que ya existe un acercamiento con él y con su agente, pero al parecer, su fichaje será en junio y no en enero como muchos especulaban.

Golazo de Luka Modric tras asistencia de Hazard para la goleada del Real Madrid por LaLiga

Según informa Diario As, Real Madrid no piensa realizar ninguna contratación en el siguiente mercado invernal. Pérez y compañía no quieren perder el tiempo ni dinero en intentar contratar a una nueva 'estrella'. Creen que todas las posiciones están cubiertas por el momento.

Las 25 fichas que autoriza LaLiga están cubiertas, mientras que Rodrygo, el gran favorito para ascender en el plantel, tuvo que ser inscrito en el filial.

Los únicos dos motivos que harían que el Madrid analice una contratación sería por una lesión de larga duración o por un traspaso inesperado. Si no sucede ninguna de estas dos situaciones, Zinedine Zidane prefiere seguir con lo que tiene y sacar el máximo a los 303 millones de inversión que realizaron el verano pasado.

¿Sadio Mané era uno de los favoritos?

Sadio Mané es quien ha confesado su amor con esa camiseta, al punto que desea seguir siendo el extremo de Klopp de por vida. Así lo ha confesado el futbolista en una entrevista a TV2 de Noruega.



“Estoy muy feliz de formar parte de este gran club y lo disfruto. He estado en algunos clubes del mundo, pero el Liverpool es único. Es como una familia”, indicó el futbolista.



