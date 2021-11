Tiene más de una oferta en Brasil. Tal parece que los días de Marcelo en Europa están contados. El lateral del Real Madrid acaba contrato y saldrá del club salvo sorpresa mayúsucula. Su futuro pasa por volver a casa, al Fluminense, aunque no sería nada sencillo para el club brasileño, pues hay otro interesado en el zurdo de 33 años.

De acuerdo a información de la web de Torcedores, el Botafogo también se ha interesado también en el lateral izquierdo del Real Madrid.

El equipo acaba de subir del Brasileirao Serie B, y pretenden fichar varios jugadores europeos veteranos, que den un aumento de calidad al equipo, de cara a la temporada que viene.

En la directiva tienen claro que será complicado, ya que Marcelo tiene una ficha muy alta, pero esperan conseguir patrocinadores con su fichaje para intentar financiar el fichaje.

Según información del diario ‘Lance’, Marcelo podría no renovar con el Real Madrid el contrato que vence a mediados de 2022. Sin participación activa en el once de Ancelotti, para el brasileño ya no tendría sentido seguir siendo jugador del cuadro blanco más allá de junio del próximo año.

Pese a haber sido una de las potencias del fútbol brasileño, el Botafogo, fundado el 12 de agosto de 1904, ha pasado las últimas dos décadas en una crisis casi permanente, tanto en lo financiero como en lo futbolístico.

Este lunes venció este lunes por 2-1 al Operario y garantizó su regreso a la Primera División del Campeonato Brasileño, de la cual había caído la pasada temporada.

Cabe recordar que Marcelo debutó profesionalmente con la camiseta de Fluminense en 2006. Jugó 40 partidos antes de partir al Real Madrid para reemplazar en la banda izquierda a su compatriota Roberto Carlos.

El ‘Flu’, la otra opción

En la dirigencia de Fluminense ven posible concretar la vuelta del todavía lateral del Real Madrid. Según explicó el presidente Mario Bittencourt, en charla con el canal oficial del club, Marcelo ya conoce las intenciones del cuadro brasileño.

“Marcelo es un jugador hecho aquí, se fue directo a Europa y tenemos una excelente relación. Sabe que el ‘Flu’ está interesado en repatriarlo”, dijo Bittencourt sobre el futbolista nacido en Río de Janeiro el 12 de mayo de 1988.

“Lo que sé es que permanecerá en Europa un año más y todavía tiene la mente ahí. Sin engañar, estamos al acecho. Si tenemos las condiciones económicas y quieren aceptarlas, en el futuro lo traeremos”, agregó el dirigente de Fluminense.

