'Chapa esa flor', Zidane: Brahim Díaz y su contundente mensaje sobre su futuro en el Real Madrid

Brahim Díaz mostró su ilusión por seguir en el Real Madrid la próxima temporada y no salir cedido para crecer en otro club, y aseguró que está "centrado" en el conjunto madridista y es donde quiere jugar.



"Intento dar mi máximo en cada partido y en los entrenamientos, demostrar que puedo jugar en el Real Madrid. Me voy un poco satisfecho pero quería la victoria y me he quedado con ganas de ganar hoy", aseguró en la zona mixta del Coliseum Alfonso Pérez.



"Estoy centrado en el Real Madrid y quiero jugar aquí, quiero demostrar lo que puedo dar y jugar en el mejor club del mundo muchos años", respondió cuando fue preguntado sobre su futuro.



Brahim Díaz , recordemos, jugó sus primeros minutos con la camiseta del Real Madrid durante el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Leganés en el estadio Santiago Bernabéu (3-0), solo tres días después del anuncio oficial por parte de la 'Casa Blanca', que pagó al Manchester City 17 millones de euros por su ficha.

