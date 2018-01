La última vez que la final de la Copa del Rey se jugó en el Santiago Bernabéu fue en la temporada 2012-13, cuando el Atlético dio el batacazo al vencer 2-1 al Real Madrid. Pero de ahí en más, el feudo blanco, por alguna u otra razón, no volvió a albergar el último duelo del certamen.

De hecho, para el curso 2013-14, el Madrid le ganó la final al Barcelona en Mestalla. Pero en los años siguientes, Florentino Pérez no dio el visto bueno para que el Bernabéu sea sede de la final, justo los años en los que los blancos quedaron eliminados en instancias previas y en las que los azulgranas alcanzaron el título.



Coincidencia o no, lo cierto es que con una nueva eliminación del Madrid, las bromas no tardaron en llegar. En especial una que estalló en Twitter, sobre la 'excusa' que ha usado Florentino para evitar que el Barcelona juegue en la 'Casa Blanca' la final de Copa: obras en los baños.



OFICIAL|| Comienzan las OBRAS para reformar los baños en el BERNABÉU. pic.twitter.com/dj5SmoQCSl — El Chirincirco TV (@ElChirincirco) 24 de enero de 2018

Y aunque ya se sabe que la final de este curso se jugará en el Wanda Metropolitano, en redes sociales no perdieron tiempo para burlarse de la derrota blanca ante Leganés y recordarle al mandamás del Madrid el pretexto al que ha recurrido en los últimos años.



El Real Madrid sufrió el miércoles un 'pepinazo' en cuartos de la Copa del Rey tras caer ante Leganés , dejando un panorama sombrío para los blancos y su técnico Zinedine Zidane a los que sólo les queda aferrarse a la 'Champions' como tabla de salvación de la temporada.