Distante y frío: así es el 'nuevo' Zidane que ha sorprendido en el vestuario del Real Madrid

Los malos resultados que cosechó tras su vuelta han cambiado su actitud y el trato con los jugadores. Además, la situación de varios jugadores, entre bajos rendimientos y sus permanencias o salidas del club, han llevado a que en el Real Madrid se hable de 'otro' Zinedine Zidane , quien ya no es más el técnico cercano a sus pupilos y a quienes arropaba por encima de todo.

El técnico francés firmó su vuelta al Bernabéu hace nueve semanas y media, con 11 jornadas de Liga por delante en las que el Madrid esperaba que reaccionen algunas de sus figuras. Pero ni su regreso supuso un cambio significativo en la plantilla que cerró el curso con una derrota en casa ante el Betis.



Zidane parece 'otro' en el vestuario en relación a cómo fue su rol en su primera etapa como técnico 'blanco'. El estratega se muestra más frío y distante con sus jugadores, a quienes incluso reprochó en la conferencia de prensa tras el partido con el Rayo Vallecano. "Siempre voy a defender a mis jugadores, pero hoy no", sentenció.

Incluso el trato con el tema de las renovaciones no ha preferido ser directo y descartar por completo ser un técnico 'blando'. Comunicó personalmente a los que no iba a tener en cuenta para la próxima temporada, y a Gareth Bale ni le dio minutos en el partido que ha podido ser el último del galés en el Bernabeú.



De hecho, sobre el caso Bale, en conferencia de prensa post partido ante el Betis, apuntó: "Yo soy el que está aquí día a día y tomo las decisiones y cuando hay algo que no me gusta o no me cuadra... No vivimos del pasado".



Así es el 'nuevo' Zidane, o el 'otro' en todo caso, un técnico que encontró un vestuario distinto al que dejó y que por eso también ha decidido ser distinto. Veremos si el inicio de la próxima temporada 'devuelve' al Bernabéu al 'Zizou' que se hizo querer por todos.

