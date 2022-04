Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, declaró en rueda de prensa previo al duelo ante Sevilla, que afrontarán este domingo 17 de abril en el marco de la Jornada 32 de LaLiga Santander. Asimismo, el estratega de la escuadra ‘merengue’ reconoció que, pese a tener una clara ventaja sobre sus perseguidores en la tabla de posiciones, el torneo aún no está acabado y que necesitan ganar para conseguir el objetivo. “La liga está abierta, tenemos ventaja y lo importante es sumar puntos mañana y los próximos partidos hasta que esté acabada”, señaló.

Del mismo modo, el entrenador italiano puso en valor la calidad de su próximo rival, confiando en que sus jugadores hayan tenido una buena recuperación tras el desgaste físico realizado el martes ante Chelsea, en el cotejo por los cuartos de final de la Champions League. “Sabemos bien el valor del Sevilla, un equipo que lucha en la competición para intentar ganarla o acabar entre los cuatro primeros. Estamos preparados”, mencionó.

Y agregó: “El equipo está bien, hemos tenido tiempo para recuperar y preparar bien un partido difícil, ante un rival fuerte con muchas cualidades individuales y colectivas. Va a ser difícil pero estamos preparados física y mentalmente, sabemos que se acerca el final de temporada. Cada partido es muy importante”.

Sin embargo, las palabras que más llamaron la atención en la rueda de prensa fue cuando Ancelotti se refirió a Luka Modric, del cual aseguró que “terminará su carrera en el Real Madrid”. “No sé cuándo pero la idea de todos es esta. No tiene problema para renovar por nosotros, por el club ni por él, está bastante claro. Es un jugador que se cuida mucho, que no tuvo lesiones importantes en toda su carrera y eso ayuda mucho. Ya tuve una leyenda del fútbol como Maldini que con 40 años ganó la Champions. Si lo tengo que comparar con uno es con él por su seriedad, la calidad, por como entienden el fútbol. Son leyendas”, aseguró.

Además, el DT de la entidad blanca comparó la situación vivida con otro jugador de su equipo, el alemán Toni Kroos, que mostró su enfado ante el Chelsea cuando fue sustituido en la segunda mitad. “Lo que ha pasado con Kroos ya ha pasado. Estaba enfadado con el entrenador pero no con la persona, no necesito hablar, no hemos hablado, nos hemos mirado a los ojos y ya está. Es una persona de un nivel muy alto, no necesito pedir explicaciones. Le conozco muy bien como persona. Todo se acabó al final del partido”, reveló.

Real Madrid, con 7 bajas ante Sevilla

Los regresos de Militao e Isco Alarcón son las novedades en la convocatoria del Real Madrid para su visita al Sevilla, encuentro en el que Carlo Ancelotti pierde a Casemiro por sanción y no puede contar con Ferland Mendy, Marcelo, Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Eden Hazard y Luka Jovic. La lista merengue confirma los problemas defensivos del líder de LaLiga Santander, que acude a la cita del Ramón Sánchez-Pizjuán sin sus laterales izquierdos y con apenas cuatro defensores de la primera plantilla más el refuerzo del canterano Rafa Marín.

El francés Ferland Mendy, que regresó sin estar totalmente recuperado de una sobrecarga muscular, y el brasileño Marcelo, cayeron lesionados ante el Chelsea el pasado martes. La cita europea dejó tocados a Nacho Fernández y Karim Benzema, que han podido entrar en la citación para viajar a Sevilla.

Junto al belga Eden Hazard, que se recupera de la operación a la que fue sometido, se quedan en Madrid el brasileño Casemiro por sanción, Dani Ceballos y Vallejo por coronavirus más el serbio Luka Jovic tras quitarse las muelas del juicio.

Ancelotti recupera al brasileño Militao tras perderse el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones por sanción y a Isco Alarcón recuperado de sus problemas de espalda.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player