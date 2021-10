Reflexivo y autocrítico. El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, mostró su preocupación tras la derrota frente al Espanyol (2-1) este domingo por LaLiga, la segunda consecutiva tras caer en ‘Champions’ contra el Sheriff, y aseguró que lo de este sábado “no es un accidente” y han “merecido perder”.

“Hemos jugado mal, estoy de acuerdo, no hay mucho qué decir. Hemos empezado el partido con una idea y esta idea después ha cambiado al encajar el primer gol. Y no fuimos capaces de mantener la calma, hemos tenido confusión, el equipo no estaba bien posicionado con balón y sin balón”, analizó el italiano en rueda de prensa.

“Tengo que ser honesto, es el peor partido que hemos hecho. Ahora tenemos el parón y en este momento a veces es bueno jugar pronto e inmediatamente recuperar, pero ahora tenemos que aprovechar el parón para reflexionar un poco y saber cómo ha cambiado la actitud en una semana para poder seguir adelante”, añadió Ancelotti.

Repreguntado por la “actitud” que reclamó a sus jugadores, el técnico merengue dijo que se refiere a lo que “ha notado hoy”. “Hemos estado poco agresivos, hemos perdido muchos duelos, no hemos tenido verticalidad con el balón. Me refiero solo a un aspecto táctico y técnico del juego”, remarcó el de Reggiolo.

“Hoy la derrota no es un accidente, no hemos jugado bien, hemos merecido perder, la reacción ha llegado demasiado tarde. Estamos preocupados porque dos derrotas no es costumbre de este club. Hay que tomar remedio e intentar mejorar los errores que hemos cometido”, añadió con preocupación.

“El equipo parecía desordenado, no hemos cogido la posición correcta con balón, estuvimos muy individuales, y claro que tenemos que arreglarlo. Ya lo he hablado con los jugadores y están de acuerdo en esto”, sentenció Ancelotti, que justificó la posición de Alaba como lateral porque “pensaba que podía ayudar en la posición ofensiva”.

“Alaba ha empujado mucho en ataque, pero a veces no hemos tenido buen equilibrio en ese costado aunque no era un problema suyo. A veces no estuvimos bien posicionados”, finalizó el preparador del Real Madrid.

