El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que no está preocupado por saber “cuándo” van a ganar la Liga porque es algo que no piensa pese a tener muy cerca el título tras el triunfo ante el Club Atlético Osasuna (1-3) en la jornada 33 del campeonato.

“Todavía queda un poquito”, dijo sobre el título. “Contemplamos preparar bien el próximo partido que es de Champions y si necesitamos ganar al Espanyol ya llegará ese momento. Nosotros ahora llegamos en buena dinámica, el equipo stá motivado y hay compromiso”, indicó el italiano en rueda de prensa.

“De verdad que no pienso cuándo vamos a ganar la Liga. Está muy claro que nuestro objetivo ahora mismo es la semifinal de Champions. Pase la que pase, pensamos en la semifinal y después haremos las cuentas de lo que han pasado en los otros partidos de Liga”, añadió Ancelotti, que se mostró muy contento con el partido de Dani Ceballos.

“Quiero destacar el partido de Ceballos, que lo ha hecho muy bien, y lo que dije tenía razón: merecía más minutos”, recordó Ancelotti, que descartó cualquier lesión importante de Alaba pese a ser sustituido en el descanso. “Los que han jugado hoy estaban bien, lo de Alaba no parece nada serio ni importante, y Karim ha jugado muy bien y creo que estaba bien, no era un riesgo ponerlo”, comentó.

“Los jugadores quieren jugar y si alguno no estaba al cien por cien no les he puesto en el campo. Todos han cumplido, me ha gustado mucho el partido. ¿Los penaltis de Benzema? Si hubiera habido otro penalti lo hubiera tirado. El próximo lo va a tirar Karim. No pasa nada. Su partido ha sido extraordinario. Ha jugado muy bien con el equipo y para el equipo”, agregó.

Por último, en relación al partido de Camavinga dijo que “para él este partido es una buena experiencia porque ha jugado con una amarilla muy pronto y ha cambiado su actitud, ha estado más atento y concentrado para evitar problemas”. “Lo ha hecho muy bien”, finalizó.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO