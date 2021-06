Problemas en el Real Madrid con el número ‘2′. El ‘staff’ técnico en la ‘Casa Blanca’ aún no está decidido del todo y ha generado el primer encontronazo en el segundo ciclo de Carlo Ancelotti en el banquillo ‘blanco’, con la directiva. El estratega quiere trabajar solo con su hijo Davide, pero la institución insiste en ofrecerle un asistente de la casa: Arbeloa, o incluso Raúl.

De acuerdo a información del diario ‘As’, Ancelotti quiere darle el papel de técnico asistente a su hijo de 31 años Davide, que viene cumpliendo con ese papel de segundo entrenador desde la etapa de su padre en el Nápòles y luego en el Everton.

Sin embargo, el Real Madrid quiere hacer algo similar a lo que ya hizo con el italiano en su primera etapa: colocarle de segundo a alguien de la casa. En aquella oportunidad fue Zinedine Zidane, que luego terminó como principal.

De hecho, desde que firmó Ancelotti la entidad viene empujando un nombre, el de Álvaro Arbeloa, que ya tiene la licencia UEFA Pro para ser entrenador a todos los efectos e incluso se la ha consultado a ‘Carletto’ si vería bien... a Raúl.

A su hijo Davide lo tiene en su cuerpo de colaboradores desde su anterior etapa en el Madrid y le ha ido dando progresivamente más responsabilidad. Desde 2017, en el Bayern, es su mano derecha a efectos prácticos.

Los fijos que siguen

Real Madrid está evaluando realizar una transformación dentro de su plantilla, por lo que buscará la salida de varios de sus jugadores. Según informó ABC, el presidente Florentino Pérez tiene claro que son siete los futbolistas a los que no puede dejar ir por ser piezas fundamentales para Carlo Ancelotti.

Karim Benzema, Thibaut Courtois, Eder Militao, David Alaba, Toni Kroos, Vinicius Jr. y Luka Modric son los nombres que, según señala ABC, la directiva deportiva destacó en base a una planificación para la siguiente temporada.

Que no aparezcan Casemiro o Valverde sorprende, pero existe un segundo nivel donde se encontrarían ambos futbolistas. Si bien no se busca su salida, el Real Madrid no tendría problema alguno de escuchar ofertas por ellos.

