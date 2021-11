El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que quitó este domingo a Vinicius de Los Cármenes “para evitar problemas”, en un partido que terminó “caliente” y con tres puntos para los ‘blancos’ en lo alto de la tabla. Además, se deshizo en elogios para el mejor tridente de la ‘Casa Blanca’, el que tiene en el medio campo y conforman Toni Kroos, Luka Modric y Casemiro.

“He quitado a Vinicus para evitar problemas, el partido estaba un poco caliente. No he visto la tarjeta, no era determinante para el partido”, dijo en rueda de prensa después del encuentro de la jornada 14 de LaLiga Santander.

El Granada se quedó con 10 por la roja a Monchu a poco más de 20 minutos del final, pero el Madrid dominó de principio a fin (1-4). Ancelotti tiró de su centro de Modric, Kroos y Casemiro, y no hizo cambios hasta el final.

“No hay mucho que decir. La calidad que tienen es máxima. Son los mejores medios del mundo. Esta dinámica de jugar con los tres sorprende, hacen cosas por naturaleza, cosas que no les pido. Cambian posiciones, a veces baja Modric para salir de la presión, otras Kroos, Casemiro sube…son cosas en las que no me voy a meter”, dijo Ancelotti.

Recupera el liderato de LaLiga

El Real Madrid ha solventado su visita al Nuevo Los Cármenes con una cómoda victoria ante el Granada (1-4) que le aúpa momentáneamente al liderato de LaLiga Santander, todo en un encuentro en el que los de Carlo Ancelotti fueron superiores y mostraron sus armas para refrendar su buen estado de forma.

Los goles de Asensio y Nacho ofrecieron en la primera mitad una buena renta al cuadro madridista, que no titubeó cuando Luis Suárez recortó distancias antes del descanso. Vinícius desterró las dudas y la expulsión de Monchu y un nuevo tanto de Mendy condenaron a los locales. Ahora, los de Ancelotti giran su mirada a Europa, donde el miércoles tratarán de vengarse de un Sheriff que ya logró profanar el Bernabéu.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.