Real Madrid es uno de los equipos que ya se encuentra trabajando en la reestructuración de su plantel de cara a la próxima temporada, por lo que Carlo Ancelotti viene evaluando el rendimiento personal de cada futbolista. Como bien sabemos, los ‘merengues’ solo sumaron un punto de nueve en los duelos disputados entre finales de septiembre e inicios de octubre. Los blancos empataron ante Villarreal y cayeron ante Sheriff y Espanyol, un tropiezo que dejó a cinco señalados en el camino.

El entrenador italiano, un mes después de aquello, sigue manteniendo el ‘castigo’ a Marco Asensio, Eden Hazard, Eduardo Camavinga, Nacho Fernández y Miguel Gutiérrez. Esto se ha evidenciado tras la falta de oportunidades que han tenido los jugadores en cuestión en el terreno de juego.

El primero de ellos se ganó un puesto tras convertir un ‘hat-trick’ ante el Mallorca, pero no aprovechó ninguna de las titularidades en los duelos ante Villarreal y Sheriff. Solo ha salido de inicio en uno de los últimos cinco duelos y ante el Shakhtar en Ucrania ni participó.

Hazard, por su lado, no ha vuelto a aparecer en un once titular de ‘Carleto’. El belga no tiene oportunidades desde que los ‘merengues’ cayeron ante el elenco de Moldavia y tampoco sumó minuto alguno en el último encuentro por la Liga de Campeones así como el ‘Clásico’ ante Barcelona.

A diferencia de los anteriores, Camavinga si ha sido titular (ante Osasuna), pero su participación ha disminuido notoriamente. El futbolista galo ha sumado cuatro suplencias y solo en dos de ellas ha disfrutado de algún protagonismo sobre el césped, ante Shakhtar y Elche.

Para terminar con la lista, dos defensas parecen seguir siendo señalados por aquel bache. Nacho lleva siendo suplente en cinco partidos consecutivos y únicamente ha sumado minutos en Kiev. Miguel Gutiérrez ni siquiera ha jugado desde la derrota ante el Sheriff, con tres choques desde la grada y tres en el banquillo.





