El jugador del Real Madrid Dani Carvajal lamentó no haber podido ganar al Club Atlético Osasuna (0-0) en la undécima jornada de Liga y subrayó el poco tiempo de prolongación que dio el árbitro, “solo cuatro minutos”, además de asegurar que sólo “una pizca de suerte” les separó del triunfo.

“El equipo ha hecho todo para ganar, pero no hemos tenido esa pizca de suerte y nos ha condenado al empate. Osasuna nos presionó arriba y ya en La Cerámica jugó con cinco atrás. Nos ha esperado más metido en su campo, han hecho su partido y han defendido muy bien. Lo hemos intentado todo pero no hemos tenido acierto”, indicó en declaraciones a Movistar.

“Para nosotros, hoy era un día clave porque ha perdido el Barcelona y ha empatado el Sevilla. Queríamos aumentar esa diferencia, pero no ha podido ser y ya tenemos que poner la mente en Elche”, añadió el lateral de Leganés, que subrayó la “igualdad” que existe esta temporada en el Campeonato Nacional de Liga.

“Se está viendo que cualquier equipo, en todos los campos y escenarios, cuesta mucho sacar los puntos”, sentenció Carvajal, que se encuentra “bien” tras su vuelta por lesión, y no sin antes agregar “un matiz” en su declaración sobre el árbitro.

“Me gustaría dar un matiz. El árbitro añade 4 minutos y estamos viendo que se añaden 5, 6, 7 o incluso 8 en los últimos partidos cuando un equipo reitera las pérdidas de tiempo. Y el árbitro creo que no ha estado acertado en ese aspecto. No quiero que se use como excusa lo del tiempo añadido pero reitero que Sergio Herrera ha perdido él solo los 4 minutos”.

“Arrasate ha hecho dos cambios en el añadido y los rivales han salido andando. Es un poco extraño que hayan añadido solo cuatro minutos. En todos los campos se añade lo que realmente se ha perdido. En cualquier caso, teníamos que haber ganado en los 94 minutos de juego”, finalizó.

