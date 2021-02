Casemiro es uno de los tantos futbolistas que decidió ingresar al mundo de los videojuegos en esta cuarentena. El brasileño suele transmitir en vivo y juega Counter Strike o FIFA junto a sus amigos. En entrevista con ‘Lo+Gaming’, reveló que más nerviosos se pone en una partida que con los pitidos de los aficionados.

“Sin duda, la gente está mucho más cerca y cuando fallo, hay algún insulto (risas). Cuando juego al Counter Strike, me pongo bastante más nervioso ahí que jugando en el Bernabéu. Siento más presión con la gente viéndome jugar en directo a videojuegos que al fútbol”, aseguró el volante.

Casemiro ha llegado a formar parte de un equipo profesional de videojuegos: Case Esports. No es el único futbolista que juega al CSGO pero si uno de los que tiene mejor nivel.

“¿Gabriel Jesus y Neymar? Tienen buen nivel, pero no para ser profesional”, reveló el madridista.

Sobre FIFA, explicó que es un juego al que le dedica menos tiempo, pero que también se divierte. “Soy de los que si entro para jugar, no me gusta perder, he intentado jugar de delantero o de extremo y mi nota ha sido muy baja”, dijo.

“Yo sé que mi posición es la de centrocampista defensivo y tengo que ayudar mis compañeros. Lo que soy en la vida real, también lo soy en los videojuegos”, finalizó el jugador del Real Madrid.

