¿Y Solari? En medio de la crisis del Real Madrid Casemiro 'elige' a su mejor técnico

Son tiempos difíciles en el Real Madrid. Con la Liga y Copa del Rey perdidas, ambas a manos del Barcelona, y con solo la Champions League por delante para salvar la temporada, las cosas andan revueltas en el Bernabéu. No son los mejores tiempos, pero si alguien siempre ha salido al frente a defender su posición, ese es Casemiro , quien ha vuelto a mostrar su lado más sincero en una entrevista.

El brasileño habló de todo con el medio de su país 'Esporte Interativo', y uno de los puntos que pueden despertar polémica fue la elección del mejor técnico que lo ha dirigido. Así respondió 'Case'.



"Sería injusto hablar de un solo entrenador. Mourinho, Ancelotti, Zidane, Rafa Benítez... cada uno tiene sus características importantes. Con Zidane tenía mucha relación con todos los jugadores, una relación de padre-hijo. Como un amigo. Solari va en la misma línea, está siendo justo con todo el mundo", dijo el mediocampista, quien le dedicó un espacio especial a Lopetegui.



"Para mí es un grandísimo entrenador. Lamentablemente no pudo seguir. Son cosas del fútbol. Es un gran técnico y una gran persona. En el Porto me ayudó mucho. Pasó que aquí en el Real Madrid no fueron las cosas bien. Es un buen entrenador y lo demostró en la selección española", señaló.

Casemiro confesó que su ídolo de niño siempre fue Zidane, y que le resultó extraño, años después, estar bajo sus órdenes, y reveló lo que el francés le exigía en el campo.



"Me pedía equilibrio y ser eficaz en la cobertura. Me decía, si Carvajal o Marcelo sube, tú cubre sus posiciones. Si Ramos cubre la posición de Marcelo, tú cubre la posición de Ramos... (risas). Siempre me decía que disfrutara ayudando a los compañeros. Sé que mi protagonismo es ayudar al compañero. Es una de las cosas que Zidane me pedía", contó.

En otros momentos, Casemiro elogió a sus compatriotas Neymar y Vinicius Junior y aseguró que fue un placer haber jugado al lado de Cristiano Ronaldo, "de los mejores de todos los tiempos", afirmó.

