Hasta altas horas de la noche: la reunión de última hora de Florentino con Solari

No se fue hasta dos horas después de que acaba el partido de la Champions League. La eliminación del Real Madrid ha calado hondo en Florentino Pérez. Tras haberse llevado los aplausos de toda la grada del Bernabéu, ahora los hinchas piden su dimisión como presidente, por lo que su puesto no es seguro en la cúpula madridista. Tras la goleada recibida de parte del Ajax en los octavos de final del torneo, el mandamás se reunió de manera privada para saber las razones de la eliminación. Y…



De acuerdo a medios españoles, no hubo respuesta de parte del técnico argentino. Florentino y la directiva del Real Madrid le pedía resultados al ‘Indiecito’ y en una semana lo perdió todo: LaLiga, Copa del Rey y la Champions League. En ese sentido, se tiene estipulado que Solari solo seguirá en el cargo hasta el final de la temporada, debido a otros motivos. Si hubiese la posibilidad de sacarlo ahora mismo, el presidente no tendría problemas de hacerlo.



Pasa que Xabi Alonso como Raúl Gonzales Blanco aún no reciben su título de técnico, por lo que no podrían asumir el mandado del Real Madrid. Solari no seguirá al mando del equipo de la ‘Casa Blanca’, solo se espera a que acabe la temporada para los madridistas. Nada más, estamos en febrero y solo queda a jugar para clasificar a la Champions League.



Real Madrid tiene como objetivo quedar entre los cuatro primeros de LaLiga para salvar la Champions de la próxima temporada, todo lo demás está perdido.



