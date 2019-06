Real Madrid la piensa: Eriksen tiene opciones de llegar, pero Tottenham pide a esta figura blanca

Real Madrid no ha descartado por completo a Christian Eriksen en el mercado de fichajes de la próxima temporada. El volante del Totttenham se encuentra en la nevera del técnico Zinedine Zidane ya que es su plan B ante el pedido expreso que le ha hecho al presidente Florentino Pérez por Paul Pogba. Solo si se cae una negociación con Manchester United por el francés, los blancos irán con todo por el jugador danés.

En la tienda de los 'Spurs' están dispuestos a negociar con Real Madrid por Christian Eriksen. Sin embargo, no se la pondrán tan fácil al conjunto blanco ya que tiene en mente a uno de los más habilidosos del cuadro de Zinedine Zidane. Y es que los ingleses esperan tener a Marco Asensio.

Así lo asegura este sábado el diario The Sun en su edición impresa. Apunta que la dirigencia del cuadro que dirige Mauricio Pochettino solo contempla una conversación con el Madrid por Eriksen si es que los merengues están dispuestos a negociar por Asensio, extremo zurdo de 23 años.

No obstante, parece difícil que el conjunto blanco suelte al ex jugador del Espanyol. La prensa española sostiene que 'Zizou' no le dejaría salir y que otros jugadores como Dani Ceballos sí tienen la puerta de salida abierta del Santiago Bernabéu.

Por otra parte, los jugadores del Real Madrid gozan de vacaciones antes de sumarse nuevamente al equipo para el inicio de la pretemporada. Los 13 veces ganadores de la Copa de Europa tienen amistosos pactados con Bayern Munich, Arsenal, Tottenham y el Atlético.

