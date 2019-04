No va más en el Real Madrid, pero… tendrá una cláusula anti Barcelona en el mercado

Isco no tiene lugar de confort en el Real Madrid. Ya sea con Lopetegui, Solari o Zidane, el malagueño sabe que juega sus últimos minutos en el Santiago Bernabéu. ‘Zizou’ le ha bajado el pulgar a su continuidad en el equipo, pese a las oportunidades que ha tenido en las últimas fechas de LaLiga. En España se afirma que ya está decidida su salida, aunque Florentino Pérez y la directiva madridista no desea que el futbolista se vaya al Barcelona, pese a que su cartel de transferible comienza a sonar muy fuerte en el mercado de fichajes de verano.



De acuerdo a ‘Jugones’ de ‘El Chiringuito’, el Real Madrid pondrá una cláusula anti Barcelona para que el mediocampista no refuerce a Lionel Messi y compañía. En Chamartín prefieren que Isco se vaya al aeropuerto de Barajas con destino a Italia, Inglaterra u otro mercado que se encuentre interesado en sus servicios, pero no con destino hacia Cataluña. Así de firme.



El problema es que Isco quiere quedarse en el Real Madrid, aunque Zidane y Florentino prefieren ver opciones en el mercado, como lo ha sido Paul Pogba y Eden Hazard, entre otros futbolistas, por lo que su salida será inmediata y el disgusto del jugador no será del todo bueno. Así estaría terminando la novela de Isco en la ‘Casa Blanca’. Solo falta definir su precio de salida, el cual estaría rondando como mínimo los 60 millones de euros.



Por otro lado, el Chelsea comienza a despedirse de Eden Hazard, por lo que su destino parece confirmarse con el Real Madrid. ¿Cuál será la reacción de Isco? No hay espacio en el equipo, sobre todo luego de muchos intentos por hacerlo un indiscutible.



