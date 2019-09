La cláusula para traer a Odegaard en invierno: Real Madrid a la espera de Zidane

La Real Sociedad marca la pauta en el inicio de temporada en LaLiga. A solo dos puntos del Real Madrid en la tabla de posiciones, los de Anoeta generan elogios de parte de la prensa en España como en Europa. Los dirigidos por Imanol Alguacil han logrado cuatro triunfos en siete encuentros disputados y gran parte de ese buen arranque se debe al noruego Martin Odegaard , mediocampista noruego que ha entrado algunas veces en el once ideal de LaLiga.



Para el mercado de fichajes de invierno, el Wolverhampton ha mostrado interés en pagar 22 millones de euros por el pase del nórdico, pero el Real Madrid también podría traerlo de regreso al Santiago Bernabéu para enero. Florentino Pérez podría pagarle una cláusula a los vascos para tener a Odegaard al mando de Zinedine Zidane y tener un mediocampista más para competir en LaLiga, Copa del Rey así como en la UEFA Champions League.



La decisión se encuentra en Zidane

El problema, no obstante, se encuentra en la decisión de ‘Zizou’. El técnico galo no tuvo en cuenta para el mercado de verano, ¿por qué lo tendría para invierno? Odegaard lleva dos goles y dos asistencias en el inicio de la temporada y sus buenas actuaciones han despertado interés de parte de los madridistas, que lo miran como una buena opción para la plantilla.



Luego de cuatro años, cuando llegó al Real Madrid en el 2015, Odegaard se estaría consolidado en el fútbol español. Experiencias en el Real Madrid Castilla y dos cesiones a la Eredivisie han terminado por madurar a un futbolista que genera toda clase de comentarios en la capital de España. ¿Será un jugador como para el Real Madrid? Ello es muy clave.



Odegaard tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2021, por lo que si no llega en enero por requerimiento de ‘Zizou’, su oportunidad puede darse para el 2020. No obstante, en la Premier League siempre se han mostrado abiertos a hacer que juegue en la Liga Inglesa.



