No cambió nada y en el Real Madrid están enfadados, pues perdieron el ‘partido aparte’, que se siguió jugando con el Celta de Vigo, por la amarilla a Luka Modric por una supuesta falta a Renato Tapia. Competición ratificó la amonestación al mediocampista croata y en Valdebebas han puesto el grito en el cielo.

El club mandó un vídeo con la jugada vista desde varias tomas, en las que se ve cómo Modric quiere despejar el balón, más que cometer falta. “Ese tipo de falta se produce en todos los partidos y no se señala”, explican.

Sin embargo, el Comité entiende que no concurre ninguno de los supuestos para entender que hubo un error en el acta arbitral. El organismo sancionador entiende que no se puede retirar la amarilla y que el recurso presentado por el Madrid en este caso es insuficiente, pues no termina de demostrar que el acta está mal redactada.

Así que Competición ha decidido mantener la amarilla y sancionar al Madrid con la multa de 180 euros que acompaña siempre a cada amonestación.

Hasta el final

Ahora será Apelación quién decida que es lo que pasa finalmente con la tarjeta a Modric. La amarilla es la tercera que ha visto el croata en lo que se lleva de campeonato liguero. La primera la vio en el encuentro ante el Betis (2-3), y la segunda ante el Sevilla (0-1), ambas por derribar a sendos rivales.

Lo que pasó

Justo en el minuto 80 con el marcador 1-2 favorable para el equipo visitante, Melero pitó una falta muy peligrosa para el Madrid que pudo haber terminado con el empate. Sin embargo, esta acción sería una falta más para los de Zizou.

Modric tenía el esférico en sus pies, pasó la pelota a un compañero y se resbaló. En ese momento, Renato Tapia se aproximaba al jugador y ambos caían al suelo. Melero López decidió señalar falta favorable para el conjunto vigués despertando la indignación de los merengues.

“En el minuto 80 el jugador (10) Modric, Luka fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un contrario de forma temeraria en la disputa del balón”, reza el acta del encuentro.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO