"No hay amistad": Courtois reveló cuál es su relación con Keylor Navas tras perder el titularato en el Madrid

Real Madrid recuperó a Zinedine Zidane y llegó con una serie de cambios, entre ellos, la salida de Thibaut Courtois del arco merengue, quien fue el favorito de Julen Lopetegui y Santiago Solari. El francés, confía en quien siempre le trajo buenos resultados, hablamos de Keylor Navas.

En conversación con 'El Transistor' de Onda Cero, el portero belga habló sobre su continuidad en el equipo y la relación que tiene con el costarricense, con quien tiene una pelea palo a palo por ser el dueño del arco.

"No me mosqueo, respeto la decisión del míster y ya lo hemos hablado. Lo que él dijo en la rueda de prensa después fue lo que me contó a mí. En el fútbol, y más en el Madrid, todos trabajamos para ser titulares. Eso pasa siempre en todos los sitios, pero y luego hay que respetar lo que decida el míster", explicó.

"Uno puede llevarse bien con otros porteros compañeros. Con Petr Cech tengo muy buena amistad. Él me ha ayudado mucho, también con Caballero. Eso depende un poco, pero dos porteros del mismo equipo sí pueden ser amigos. La competencia nos hace mejorar. Hay una relación muy sana y muy buena con Keylor Navas. Sí hay relación, pero no una amistad. Es muy buen compañero y nos llevamos muy bien", agregó.

Courtois dejó claro que no pasa por su cabeza dejar el Real Madrid. Seguirá peleando por el puesto y no le pondrá las cosas tan fáciles a Zinedine Zidane.

"No me arrepiento porque estoy en el club donde soñé estar. La vida no siempre es fácil. Hay que luchar y no sólo en el fútbol. Este año no ha sido el mejor, pero hay que aprender de la temporada y mejorar el año que viene", agregó.

► ¿Los destronará Mbappé? Los fichajes más caros en la historia del Real Madrid [FOTOS]



► Todo por el Barcelona: el movimiento de locura de Antoine Griezmann para volver a interesar a los azulgranas



► ¡De vinotinto y oro! Tolima venció a Atlético Nacional en el Murillo Toro por la Liga Águila 2019



► En modo 'ChichaDios': Hernández presumió de sus goles en Mundiales a hincha que quiso menospreciarlo