No son buenos momentos en el Real Madrid, pese a que terminó LaLiga como campeón de invierno. La sexta ola se ha desvocado en LaLiga Santander y los ‘blancos’ siguen sufriendo con el COVID-19. Pero entre los nuevos cuatro positivos, hay uno que ha generado críticas por parte de los hinchas: Thibaut Courtois. El belga está en el ojo de la tormenta por sus últimas vacaciones.

El positivo del guardameta ha generado muchas repercusiones, en redes sociales, y muchas críticas, debido al viaje que hizo a Dubái para disfrutar de la Navidad junto a su novia Mishel, pues los aficionados apuntan a que ahí habría incubado esa variante de Ómicron que mantiene en vilo al planeta.

Courtois ha salido al paso de las críticas más amargas y ha dado su particular versión del asunto: “Desgraciadamente, y pese a cumplir con todas las medidas, he resultado positivo por Covid en el último control. Aunque no tengo ningún síntoma estoy en casa siguiendo el protocolo correspondiente y entrenando para volver cuanto antes. Gracias a todos!”, escribió.

Ahora, Courtois deberá quedarse aislado en su casa, al igual que sus contactos más estrechos, y no estará presente en Getafe durante el primer partido de la temporada.

Andriy Lunin será el portero titular de Ancelotti y está por ver si llegará al duelo contra el Valencia en el Santiago Berrnabéu. Todo dependerá según la evolución que viva con el virus.

Recordemos que antes del parón por Fiestas, Lunin, Isco, Marcelo, David Alaba, Marco Asensio, Gareth Bale, Luka Modric y el segundo entrenador, Davide Ancelotti, se contagiaron con la COVID-19. Afortunadamente, todos se han recuperado y ya están a la orden del técnico italiano.

Así, el entrenador del equipo madridista, Carlo Ancelotti, tendrá que hacer muchos cambios en el primer encuentro de 2022, el próximo domingo 2 en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe, y para el duelo de Copa del Rey del próximo 5 de enero ante el Alcoyano.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.