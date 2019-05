Que ni venga: Real Madrid y el crack de la Juventus al que tiene vetado de cara al mercado de fichajes

El Real Madrid anda buscando los mejores fichajes del mercado y varios clubes quieren aprovecharse. Uno de ellos es la Juventus , que según el diario español 'Don Balón', no ha tardado en ofrecer los servicios de Paulo Dybala. En Turín creen que el argentino ya cumplió un ciclo y es momento de hacer caja con su pase.



El problema para la Juventus es que el Real Madrid no ha pensado ni por asomo en el fichaje de Dybala. Según la citada fuente, el crack sudamericano está vetado para Zidane por motivos que tienen que ver estrictamente con su rendimiento. Simplemente, de la 'Joya' se cree que no es el futbolista idóneo para los planes del merengue.

"En el pasado, el Madrid rechazó a La Joya por su actuación en la final de la Champions League, donde pasó desapercibido y no demostró ser mejor que Bale. El argentino ha evidenciado un gran talento, pero le sigue faltando ese temple para ser una estrella en equipos grandes", publica 'Don Balón'.

Paulo Dybala llegó en el 2015 a la Juventus procedente del Palermo. (Getty) Paulo Dybala llegó en el 2015 a la Juventus procedente del Palermo. (Getty)

El vestuario no lo aprueba

El fichaje de Paulo Dybala tampoco tiene aceptación en el camerino del Real Madrid, donde piensan que en la plantilla ya hay mejores jugadores que el argentino. Por ejemplo, se encuentran Gareth Bale y Marco Asensio.



"Zidane no piensa aceptar la llegada de futbolistas que no mejoren la capacidad con la que se cuenta, debido a que esto podría provocar un retroceso significativo en todo lo que se había logrado hasta el momento", informa el citado portal español.

