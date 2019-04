Se cansó de Pep: el crack del Manchester City que se niega a renovar y entra en la agenda del Real Madrid

El Real Madrid acaba de sumar un nuevo objetivo para el mercado de fichajes 2019. Se trata nada menos que de un crack del Manchester City que cansado de tener un papel secundario con Guardiola, se niega a renovar contrato con los 'Citizens'. Hablamos del alemán Leroy Sané.



Según el diario inglés 'Daily Mail', el exjugador del Schalke 04 ha dejado en 'stand-by' la oferta de renovación del Manchester City, aparentemente, porque quiere cambiar de aires. Aunque no es titular indiscutible para Pep, el de Santpedor teme perderlo. Y más si es ante un rival directo en Europa.



7. Leroy Sané (Manchester City) | Asistencias: 10 en 25 partidos. (Getty) Leroy Sané.

En esa linea, el Real Madrid anda pendiente del futuro de Sané, a quien podría convertir en su próxima estrella gracias a los 500 millones de euros que tiene en caja para los fichajes. Aunque solo tiene 23 años, el alemán ya ha dado claras muestras de que las responsabilidades no le pesan.



De hecho, tal como informa el rotativo inglés, no es la primera vez que Sané suena en el Real Madrid. Antes de que fiche por el City en el verano de 2016, Zidane pidió su contratación, pero poco pudo hacer ante los millones que los jeques pusieron sobre la mesa.



Hay que precisar que Sané lleva esta temporada lleva 15 goles y 18 asistencias, a pesar de no tener protagonismo en la parte final de la campaña. A pesar de eso, el City cuenta con él y quiere que se quede.

