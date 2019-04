Con lacito de regalo: el crack del United que puede llegar a coste cero al Real Madrid

Mientras se juega el Manchester United vs. Barcelona y Ander Herrera no concentra con sus compañeros por lesión, el Real Madrid mira la chance de poder contratar al centrocampista español de cara a la próxima temporada. El vasco tiene 29 años, le queda mucho fútbol a su pierna izquierda, por lo que puede convertirse en una posibilidad para Zidane para el mercado de fichajes de verano. Y, claro, no como titular, sino como una buena opción que puede entrar desde el banco de suplentes para el técnico galo en las tres competencias.



Manchester United no ha ejercido la renovación sobre el futbolista español, por lo que su contrato termina a final de temporada y puede sentarse a negociar con cualquier equipo top de Europa. Herrera no se siente preocupado y asegura que hará pasar todo este tiempo para si llega la propuesta desde Old Trafford o de otra institución, dado que reconoce que puede seguir al máximo nivel en Europa. ¿Será el Real Madrid una posibilidad para él?



“Es cierto que me quedan solo dos meses de contrato y a día de hoy el Manchester y yo no pensamos igual y no hay acuerdo de renovación, pero mi deber es seguir escuchando al United. Lo que tengo claro es que voy a seguir jugando en un equipo grande. Me cuido para ello, me veo bien y quiero exprimir el fútbol hasta el máximo tiempo que el cuerpo me lo permita, porque el día después de retirarme empezaré a arrepentirme de haberme retirado. Escucharé al United, claro, pero también a otros clubes. No me cierro puertas”, confesó el futbolista cuando se le hizo la pregunta sobre su renovación.



En ese sentido, el Real Madrid no solo mira futbolistas de primera línea, sino también suplentes que pueden apoyar a los titulares en la lucha por el título. Y Ander Herrera es una clase total, maneja los hilos del mediocampo por lo que puede ser una gran opción: sobre todo si llega a coste cero y tan solo se paga su millonario salario en Chamartín.



