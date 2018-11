Real Madrid y las cuatro opciones de gol que tiene para el mercado de fichajes de enero

Real Madrid no tiene gol en la delantera y ello preocupa a Santiago Solari como Florentino Pérez. El presidente, que no reconoce que sí tuvo que fichar un reemplazo de Cristiano Ronaldo en el mercado de fichajes de verano, ahora se plantea traerle un delantero al ‘Indiecito’. Se habla de Mauro Icardi, pero para enero, presentamos los cuatro casos más baratos que podrían solucionarle – en algo – el problema al actual técnico.



Primero se encuentra Zlatan Ibrahimovic. Como ya se ha mencionado aquí como en medios españoles, el delantero sueco no cobra mucho en Los Angeles Galaxy y podría cambiar la MLS con una pequeña estadía en el Santiago Bernabéu, en donde generaría morbo, espectáculo y buen rendimiento, dado la condición física y goleadora del delantero sueco.



El segundo sería Radamel Falcao. El caso del colombiano sería el que más opciones tendría para el mes de enero. Falcao ya fue uno de los objetivos del Real Madrid hace algunas temporadas y ahora quiere salir de la crisis del Mónaco lo antes posible. El problema sería el aspecto económico. Falcao acaba contrato en 2020 y el Real Madrid no está dispuesto a pagar por un jugador que cumplirá 33 años en el mes de febrero.



Y, en el otro lado de la balanza, se encuentran jugadores como Maxi Gómez, del Celta o Borja Iglesias, del Espanyol. Ambos son dos de las revelaciones de La Liga y son jugadores jóvenes con gol. El Real Madrid incluso podría negociar con el Celta y el Espanyol para conseguir su traspaso. ¿Fichará a alguno de ellos?