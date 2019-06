Tras la vuelta de Zidane al Real Madrid: Ceballos se arrepiente de las críticas a 'Zizou' en 2018

Dani Ceballos fue un jugador que en la primera etapa de Zinedine Zidane en Real Madrid no gozó de muchos minutos. No fue hasta que el francés se fue y llegó Julen Lopetegui en la que el joven volante la pasó más en las canchas en la banca de suplentes. Al 'Zizou' estar fuera, lo criticó y apuntó en 2018 que "no entendía sus decisiones" y "por qué ponía a jugadores como Kroos y Modric", que no estaban a nivel. "No me daba explicaciones", añadía para Marca.

Ahora que Zidane regresó como entrenador del Real Madrid , Dani Ceballos se arrepiente de las palabras que en ese entonces dijo al citado medio español. Este jueves, el ex mediocampista del Betis habló con la cadena Cope y allí le recordaron lo que sostuvo cuando el DT galo no estaba en el Bernabéu tras renunciar (tras ganar la Champions League en Kiev).

"Las palabras que dije sobre él quizás no fueron las más adecuadas. Él siempre ha sido claro conmigo. No voy a comentar lo que me ha dicho en privado, pero en su primera etapa en el club y ahora la verdad que ha sido muy claro", fue lo que apuntó Ceballos al citado medio.

Además, se manifestó respecto a que no bajará los brazos en su intención de ganar la mayor cantidad de minutos posibles con la camiseta blanca. "Soy ambiciosos. Tengo aún cuatro años de contrato y una cláusula alta. Acá quiero triunfar y lo voy a conseguir", añadió.

El volante del Real Madrid, goza de sus vacaciones al no ser convocado para la Selección de España de cara a los partidos ante Islas Feroe y Suecia por las Eliminatorias a la Euro 2020. Espera que la campaña que viene sus palabras a 'Zizou' no terminen por sepultar sus chances de jugar.

