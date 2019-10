Dani Ceballos reveló el calvario que vivía en Real Madrid: "No jugaba ni disfrutaba del fútbol"

Dani Ceballos fue parte de ese grupo de jóvenes jugadores que prometía ser el futuro del Real Madrid. Sin embargo, desde su llegada desde el Betis, el ahora jugador del Arsenal nunca fue indiscutido. Todo lo contrario, Ceballos no pasaba de tener un rol secundario en la plantilla merengue.



A dos meses de su salida de Valbebebas, el volante español ha confesado que dejar Real Madrid es lo mejor que le ha podido pasar. Ahora disfruta de su fútbol en la Premier League y se ha convertido en un habitual convocado para 'La Roja'.

"El Real Madrid está bastante bien. Sé que hay varios lesionados. Yo ahora estoy en el Arsenal, me siento muy bien. Yo tenía claro que quería salir. He acertado saliendo del Madrid. Ahora mismo estoy donde quiero estar y estoy muy feliz", dijo Dani Ceballos en rueda de prensa.



"Mi idea era salir, jugar y disfrutar del fútbol. En los dos años anteriores no lo había hecho. Acerté en salir. A la vista está porque estoy en la selección española", agregó el exjugador del Real Madrid desde la concentración de 'La Roja', que se alista para enfrentar a Noruega.

Elogios para el capitán

A pesar que no quiere saber más del Real Madrid, Dani Ceballos ha tenido palabras de elogio para su capitán Sergio Ramos. "Es un jugador que sigue teniendo la ambición de un joven y eso le hace diferente a los demás", dijo el ex del Betis.

