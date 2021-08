El Real Madrid cerró su tanda de partidos amistosos antes de afrontar la semana que viene LaLiga Santander 2021-2022 con un empate sin goles este domingo ante el Milan, en un partido donde ofreció mejor cara que ante el Glasgow Rangers y que supuso la vuelta al equipo de Gareth Bale y el estreno del único fichaje de los ‘blancos’ hasta el momento, David Alaba.

Precisamente, el futbolista austriaco valoró lo que fue su debut en el Madrid, donde resaltó el trabajo de sus nuevos compañeros y lo que espera en lo personal más adelante.

“Ha sido muy positivo jugar frente a aficionados de mi propio país y jugar mi primer partido con el Real Madrid. El secreto ha sido el equipo. Como he dicho, me han dado una bienvenida muy buena desde mi primer día. Me siento muy cómodo en el equipo. Intento mejorar al equipo con mis cualidades e intento ayudar”, declaró.

Empate sin goles

El amistoso comenzó con un ritmo frenético y el Milan fue superior en ese tramo, con muchas llegadas por su lado izquierdo con Theo Hernandez y Rafael Leao. De hecho, el lateral francés envió un balón al palo de la portería de Courtois en lo que sería la mejor de los de Stefano Pioli en el primer acto.

Pero poco a poco, el Real Madrid se fue asentando y haciéndose con el control del choque, aunque tampoco gozó de oportunidades excesivamente claras, con un disparo dentro del área de Isco que se fue fuera por poco y uno desde fuera de Alaba que repelió Maignam.

Bale quiso ser protagonista y asumió mucha responsabilidad ofensiva y fue el que tuvo la mejor del amistoso. El galés recibió un buen pase de Jovic, pero fue derribado cuando se plantaba solo ante el portero ‘rossonero’. El de Cardiff decidió lanzarlo, pero su disparo raso y no excesivamente potente lo despejó Maignan.

