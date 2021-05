Su rendimiento deportivo se ha visto mermado notablemente en estos dos últimos cursos por algunas lesiones musculares y por el paso de los años. Incluso, estando bien físicamente, Zinedine Zidane ha preferido darle minutos a un canterano como Miguel Gutiérrez por el carril izquierdo. El destino de Marcelo, que tiene contrato aún hasta el 2022 con el Real Madrid, parece estar en Miami, en el equipo de David Beckham.

De acuerdo a información que avanza el diario ‘AS’, en el Madrid quieren llegar a un buen acuerdo con el brasileño para ponerle fin a su periplo de 14 años en el club al final de temporada. Y sin mucha resistencia que oponer, Marcelo estaría dispuesto a salir, sobre todo cuando ya tendría destino.

La Major League Soccer, en concreto el Inter Miami, apostaría fuerte por el lateral brasileño de 33 años, aprovechando la buena relación entre el futbolista y Beckham, que coincidieron algunos meses en el Real Madrid en el 2007, pero que desde entonces mantienen comunicación.

El único tema que quedaría pendiente por resolver, aunque no sería mayor problema para el Inter, es que tendría que negociar un contrato a la baja, dado que el año que le queda en el Madrid le asegura a Marcelo algo más de 8 millones de euros netos, cantidades que en la MLS cuesta asumir.

La franquicia de Florida, que está entrenada por el inglés Phil Neville, ya tiene en su plantilla a jugadores de reconocido prestigio en el fútbol, y de gran paso por importantes clubes de Europa.

El argentino Gonzalo Higuaín, ex de River, Real Madrid, Nápoles y Juventus, o el francés Blaise Matuidi, ex del PSG y la ‘Juve’, son algunos de ellos. Aunque eso no le ayudó a clasificarse para los ‘playoffs’ de la Conferencia Este al terminar en décima posición.

Pero además de lo deportivo, a Marcelo le atraería la posibilidad de llevarse a la familia a una cultura diferente y a una ciudad con un clima estupendo y playas espléndidas, algo que siempre encantó al del Real Madrid. Las condiciones parecen estar listas, más allá de que por el momento solo se trate de una posibilidad.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO