Ya viene acompañando a su padre desde hace varias temporadas. Incluso dirigió al Napoli en un partido ante la Roma y dio la conferencia de prensa. Y en el Real Madrid no será la excepción. Pese a que aún no se ha oficializado el cuerpo técnico de Carlo Cancelotti, hay tres nombres fijos: Antonio Pintus (preparador físico), Luis Llopis (entrenador de porteros) y Davide Ancelotti, el hijo de ‘Carletto’.

El hijo del técnico del Real Madrid ejercerá también como asistente en la ‘Casa Blanca’. Tiene 32 años, estudió Ciencias del Deporte y cuenta con la licencia de entrenador UEFA A. Ya en el PSG fue preparador físico, mismo cargo que ocupó en la primera etapa de su padre en el Santiago Bernabéu. Asimismo, y con experiencia, en el Napoli y Bayern Munich, fue su asistente con lo cual tiene algunos galones.

Davide, de 32 años, explicó sus funciones en el cuerpo técnico de su padre son, prácticamente, ser su mano derecha: “No es posible que el club que cambia de entrenador cambie a 12 personas cada vez, porque no puedes subir de nivel, no puedes mejorar. El entrenador está ahí para preparar los partidos y asegurarse de que la estrategia sea la adecuada. Eso es todo”.

“Mi deber es organizar los entrenamientos, asegurarme de que todo salga bien, preparar las jugadas a balón parado, ayudar al entrenador a preparar la estrategia del juego. Vamos semana a semana, organizamos el programa juntos. Día a día tenemos una reunión con el personal médico para evaluar a los jugadores que están disponibles para la sesión. Ambos estamos involucrados en la organización de la semana”, explicó en el podcast ‘Training Ground Guru’.

Sobre el desempeño con su padre

“Mi objetivo es crearle muchas dudas, dar mi opinión. Al final es él quien toma la decisión. No estoy aquí para decir ‘sí, sí, sí’, estoy aquí como todo entrenador asistente, tengo la confianza, yo más que los demás, para decir ‘no, no estoy de acuerdo contigo”, explicó.

El Real Madrid aceptó desde el primer momento que Davide formara parte del staff técnico. De hecho, fue uno de los requisitos que puso Carlo Ancelotti, ya que está acostumbrado a trabajar con su hijo en los últimos años.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO