Ahora o nunca: se decide fichaje de Pogba al Real Madrid por cierre del libro de fichajes de la Premier

Paul Pogba ha sido parte de uno de los principales culebrones del mercado, luego del gran anuncio del Barcelona por Antoine Griezmann, así como la posible vuelta de Neymar al Camp Nou. Y es que el volante francés es seguido de cerca por parte del Real Madrid , pero el tiempo que le queda al cuadro merengue para tenerlo en su plantel es más que corto.

Resulta que este jueves 8 de agosto cierra el mercado de fichajes en la Premier League (altas y bajas), por lo que Real Madrid debe poner el pie en el acelerador si es que quiere que Paul Pogba se convierta en su nuevo 'galáctico'. El libro de traspasos en Inglaterra dará por terminado a las 18:00 horas de España (11:00 a.m. horario peruano).

El diario español Marca sostiene que por la cabeza de Zinedine Zidane pasa que Pogba esté dentro de sus dirigidos. Lo quiere como sea y por encima de las opciones que tiene para hacerse con los servicios del holandés Donny van de Beek o el danés Christian Eriksen.

Lo que pide Manchester United podría ser más que un impedimento para que el volante francés llegue al Santiago Bernabéu. En la tienda de Old Trafford no quieren menos de 170 millones de euros y resulta algo complicada la negociación, teniendo en cuenta que los 'Red Devils' no han fichado a un reemplazo.

La última vía que tiene el mediocampista para irse al Real Madrid es solicitar el Transfer Request. Así, a pedido suyo, ambas directivas pueden negociar. Los minutos pasan y el presidente Florentino Pérez debe poner la carne en el asador para sacarlo del United.

► Barcelona recibe 'mazazo' del PSG por Neymar y Real Madrid acecha

► El City y Juventus anunciaron trueque por Joao Cancelo y Danilo

► Kubo dejará Real Madrid y llegará a este equipo de LaLiga

► Asensio fue operado con éxito y empezará su rehabilitación