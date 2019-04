El dilema de Zidane: el problema que desencadena su relación con Courtois

A veces un futbolista no tiene mucha comunicación con su técnico, otras veces sí. El propio Gareth Bale había confesado – antes de la vuelta de Zinedine Zidane – que no tenía comunicación con el técnico francés, pero sí una buena relación entre ambas partes. Ahora, en el segundo mando del galo, hay un futbolista que tampoco tiene relación con ‘Zizou’: Thibaut Courtois. El portero de la Selección de Bélgica se entrena, charla con sus compañeros, pero la relación con Zidane ha traído un poco de eco de partes de los medios de España.



Si no existe relación alguna con Zidane y con Keylor Navas en el arco – por la lesión de Courtois – la pregunta cabe si el belga se sentirá cómodo con su nuevo lugar en los últimos partidos de la temporada. Courtois llegó al Real Madrid como el mejor arquero del Mundial y fue indiscutible para Julen Lopetegui como Santiago Solari, por lo que su nuevo rol bajo los tres palos termina siendo una incógnita para él y los medios de prensa en España. ¿Jugará?



Florentino Pérez lo trajo como flamante fichaje, se impulsa para que él sea uno de los actores en el fichaje de Eden Hazard, por lo que no debería haber problemas en la plantilla, aunque con Zidane nada se sabe: James Rodríguez apenas hablaba con él y se vio con su salida al Bayern Munich, ¿podría pasar algo lo mismo con Courtois? Veremos qué pasa en el mercado.



Real Madrid ha entrenado con Courtois , aunque aún no sabe si volverá para el partido del jueves o de cara a la próxima jornada. El belga está listo para cubrir el puesto del arco.



