Han pasado varias semanas desde que la prensa española filtró algunos pagos del FC Barcelona a Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del CTA. Ante ello, Joan Laporta, presidente del club blaugrana, salió al frente en una rueda de prensa, con el objetivo de aclarar todas las dudas y asegurar que el elenco culé no tuvo un beneficio arbitral en LaLiga Santander. Del mismo modo, el mandamás del conjunto de la Ciudad Condal no compartió que el cuadro blanco se personara como acusación particular y no tardó en apuntar contra el equipo que preside Florentino Pérez.

“Quiero hacer referencia a un club que dice sentirse perjudicado. Un club que siempre se ha visto favorecido por las decisiones arbitrales. Se ha considerado el equipo del Régimen. Por su proximidad al poder político, económico... Creo que merece la pena recordar que durante 7 décadas, la mayoría de los presidentes del CTA han sido exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid”, mencionó Laporta en conferencia de prensa.

Asimismo, sostuvo: “Durante 70 años, las personas que designaban a los que tenían que impartir justicia en el terreno de juego, eran exsocios, exjugadores o exdirectivos del Real Madrid. En algunos casos, todo eso a la vez.. Que este club se persone y diga que se siente perjudicado por el mejor período deportivo de la historia del FCB... Este juicio servirá para desenmascararlos. Es un ejercicio de cinismo sin precedentes”.

La respuesta del Real Madrid a las declaraciones de Joan Laporta. (Video: Real Madrid)

Estas palabras no fueron del agrado para la directiva del conjunto ‘merengue’, el cual se pronunció a través de sus redes sociales con un video en el que cuestionan las palabras de Laporta, quien señaló que “el Real Madrid es el equipo del Régimen”. Incluso, en las imágenes, el último ganador de la Champions League señala que el FC Barcelona condecoró a Franco con tres medallas y recuerdas que este mismo fue nombrado socio de honor de la institución en 1965.

Real Madrid no se guardó nada

En el video, el cual se encuentra disponible en las plataformas de RMTV, también cuentan que el Camp Nou fue inaugurado por el ministro general de Franco José Solís Ruíz y que la escuadra culé fue “salvada tres veces de la quiebra con tres recalificaciones por Franco”.

Todo estos se explicó en una pieza en la que también hablan sobre las 8 Ligas y 9 Copas del Generalísimo que ganaron los blaugranas durante el Régimen. Mientras que en la parte final del reportaje, se recuerdan las palabras del presidente Santiago Bernabéu: “Cuando oigo que el Real Madrid ha sido el equipo del Régimen me dan ganas de cag*** en el padre del que lo dice”.





