Está 'maldito': el dorsal que ninguno de los fichajes del Real Madrid quiere llevar la próxima temporada

Prefieren prevenir que lamentar después, aunque se trate, para algunos, de un tema netamente del azar. Para los futbolistas, sobre todo para los que recién se incorporan a un club, el dorsal que llevarán es muy importante pues es el que los identificará durante su estadía en el club. Y hay un número en particular que no ha tenido mucha suerte o no han trascendido en las últimas temporadas en el Real Madrid , por lo que ninguno de los fichajes lo quiere para la próxima temporada.

Eden Hazard está a la espera de que, finalmente, Mariano le ceda el dorsal '7'. Incluso algunas tiendas del club ya venden camisetas del belga con ese mítico número. Pero, ¿qué hay de Luka Jovic, Rodrygo o el recién presentado Ferland Mendy? Ellos aún no han decidido qué número llevarán, pero lo que tienen claro es cual no quiere: el 16.



Ese dorsal no ha sido, precisamente, el más relevante en los últimos cursos. De hecho, Mateo Kovacic fue el último en llevarlo pero no le fue nada bien: no tuvo suficientes minutos con Zidane y decidió salir a préstamo al Chelsea.



Pero antes del croata, otros jugadores que llegaron con gran cartel corrieron la misma suerte. Futbolistas como Lucas Silva, Fernando Gago, Samuel Eto'o, o incluso el propio Casemiro (en su primera etapa como madridista de la cual salió a préstamo al Porto), cada uno en su momento, no llegó a trascender.



Es así que los nuevos fichajes han analizado la trayectoria de los últimos '16' del Real Madrid, y no han quedado totalmente convencidos, y han preferido no tomarlo.

Todos los '16' en la historia del Real Madrid:

Mateo Kovacic (15/16 - 16/17)

Lucas Silva (14/15)

Casemiro (13/14)

Ricardo Carvalho (12/13)

Hamit Altintop (11/12)

Sergio Canales (10/11)

Gabriel Heinze (07/08 - 08/09)

Fernando Gago (06/07)

Thomas Gravesen (04/05 - 05/06)

Flávio Conceição (00/01 - 02/03)

Samuel Eto'o (99/00)

Jaime (97/98 - 98/99)

Raúl (94/95)

José Amavisca (94/95)

Dani García (94/95)

Sandro (94/95)

Míchel (94/95)

Peter Dubovsky (94/95)

Juan Esnáider (92/93)

Alfonso (92/93)

Luis Enrique (91/92)

Miguel Tendillo (91/92)

Adolfo Aldana (91/92)

Francisco Pineda (80/81)

