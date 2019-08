Hazard fue convocado por Bélgica, se niega a ir por lesión y monta un lío entre Real Madrid y su país

Eden Hazard , que aún no ha podido disputar un partido oficial con el Real Madrid por lesión, ha sido incluido en la lista de convocados por Roberto Martínez, técnico de la selección de Bélgica, para los partidos contra San Marino y Escocia.



Roberto Martínez indicó que "cada día es importante para la recuperación de su lesión" y aseguró que no tomará "ningún riesgo". "Este fin de semana será importante y después tomaremos una decisión (definitiva)", apuntó.



Hazard, el principal refuerzo del Real Madrid para esta temporada, está de baja desde mediados de agosto por una lesión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo, por lo que el exjugador del Chelsea aún no ha podido estrenarse en LaLiga. El 'Duque' se niega a sumarse a su selección para terminar de sanar su lesión.



Las principales novedades en la convocatoria de Martínez son el joven Yari Verschaeren, medio de 18 años del Anderlecht, y Benito Raman, medio del Schalke alemán.



En la relación se encuentran también el guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois y el extremo de la Real Sociedad Adnan Januzaj. Las ausencias por motivos físicos son Vincent Kompany, Axel Witsel, Dedryck Boyata y Timothy Castagne.



Bélgica, que lidera el grupo I de clasificación para la Eurocopa 2020 con cuatro victorias, visitará a San Marino en Serravalle el 6 de septiembre y a Escocia en Glasgow el 9.



Convocados:



- Porteros: Koen Casteels (Wolfsburgo/GER), Thibaut Courtois (Real Madrid/ESP), Simon Mignolet (Brujas) y Matz Sels (Estrasburgo/FRA)



- Defensas: Toby Alderweireld, Jan Vertonghen (Tottenham/ING), Jason Denayer (Olympique Lyon/FRA), Leander Dendoncker (Wolverhampton/ING), Brandon Mechele (Brujas) y Thomas Vermaelen (Vissel Kobe/JPN)



- Medios: Yannick Carrasco (Dalian Yifang/CHN), Nacer Chadli, Yari Verschaeren (Anderlecht), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/GER), Thomas Meunier (París Saint-Germain/FRA), Benito Raman (Schalke 04/GER), Kevin De Bruyne (Manchester City/ING), Dennis Praet, Youri Tielemans (Leicester/ING), Hans Vanaken (Brujas).



- Delanteros: Eden Hazard (Real Madrid/ESP), Adnan Januzaj (Real Sociedad/ESP), Dries Mertens (Nápoles), Leandro Trossard (Brighton/ING), Michy Batshuayi (Chelsea/ING), Christian Benteke (Crystal Palace/ING), Romelu Lukaku (Inter/ITA) y Divock Origi (Liverpool/ING).

