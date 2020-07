Eden Hazard puede estar ubicado entre las contrataciones más decepcionantes de la temporada. El volante llegó a Real Madrid con un enorme cartel procedente de Chelsea, donde fue protagonista de las conquistas del elenco londinense.

Los expertos han coincido que el mediocampista no ha estuvo a la altura de la ‘Casa blanca’. En esa línea, Fabio Capello valoró que el ‘Duque’ tuvo grandes inconvenientes porque la camiseta madridista tiene mucho peso en el mundo de este deporte.

“Desde luego (que ha decepcionado), no ha sido el del Chelsea. Ha estado lesionado mucho tiempo, no se ha adaptado. Siempre le he tenido por un gran jugador”, expresó el italiano en una entrevista brindada al periódico Marca.

“Pero vamos a ser claros, la camiseta del Real Madrid pesa mucho y a Hazard este año le ha hundido”, añadió Capello, quien intento encontrar una razón fuerte para comprender la discreta campaña de Eden.

Eso sí, el ex entrenador de los merengues auguró una mejor participación del mediocampista en el siguiente curso. “Está claro que la siguiente temporada va a estar mucho mejor”, manifestó sobre el atacante.

Real Madrid en la Champions League

Fabio Capello reiteró que Manchester City y Bayern Múnich, en ese orden, son los grandes favoritos para quedarse con la ‘Orejona’. Sin embargo, el estratega alertó que Real Madrid tiene una historia importante en el torneo que le convierte en candidato, así llegue en un momento adverso.

“Es su competición natural. Tiene una vuelta complicada, debe marcar dos goles sin que le marquen y además falta Sergio Ramos. Es muy difícil, pero si hay un equipo que puede hacer algo grande en Champions es el Madrid”, señaló.

“Vamos a ver cómo llegan los dos equipos, cómo le juega Zidane a Guardiola, si con cinco centrocampistas, dos laterales que suban, con dos arriba... El Madrid juega muy bien al contraataque. Habrá que ver, pero puede pasar cualquier cosa”, concluyó Capello.

