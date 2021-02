El Real Madrid continuó la preparación del partido que este sábado le medirá en el estadio José Zorrilla con el Real Valladolid, pendiente de la evolución de Eden Hazard, Rodrygo, Valverde, Odriozola y Militão, que compaginaron el trabajo dentro de las instalaciones y sobre el césped, mientras que Sergio Ramos, Marcelo y Carvajal se ejercitaron en el interior.

El club blanco explicó que este jueves “la plantilla completó en la Ciudad Real Madrid un nuevo entrenamiento de cara al próximo encuentro de Liga, correspondiente a la 24ª jornada, que disputará contra el Valladolid en el estadio José Zorrilla”.

La sesión se llevó a cabo bajo estrictas normas sanitarias, debido a la pandemia de la COVID-19, y comenzó con ejercicios de activación con balón y series físicas.

“A continuación, los jugadores practicaron la posesión, presión y salida de balón y llevaron a cabo trabajo táctico”, informó el Real Madrid. La sesión concluyó con un partido en espacios reducidos.

La nota positiva ha sido el regreso del belga al césped tras ausentarse ayer de este tipo de ejercicios. Parecía que podría haber sido un paso atrás en su proceso de recuperación pero hoy se le ha vuelto a ver recuperando sensaciones.

“No es el fin del mundo”

El exChelsea reveló que el papel que tiene su familia en tiempos difíciles de lesión. “Tengo la suerte de que cuando estoy lesionado y me tengo que quedar en casa, mi familia me ayuda a pasar por ello. No es el fin del mundo porque puedo pasar tiempo con mis hijos; cuando estás lesionado y solo puede ser duro, pero a mí me apoya mi familia”, dijo hace unos días.

Además, ante las exigencias puestas sobre su papel en el cuadro blanco, Hazard, pidió paciencia con sus problemas físicos. “Solo tengo que esperar, trabajar duro y mejorar, y cuando estoy en casa puedo disfrutar de tiempo familiar”, añadió en diálogo con ‘One The Front Foot’.





