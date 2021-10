Hay más sorpresas de las que se esperaban y más cabos sueltos de los que se creían. Con la baja de Karim Benzema, todo apuntaba a que Ancelotti le daría al fin la oportunidad a Luka Jovic ante Elche de salir como titular; sin embargo, el serbio se quedó en el banquillo y no tuvo minutos. Por contra, vio como Mariano no solo debutaba en la temporada, sino que además, lo hacía firmando un gran partido. La suplencia del atacante ha traído un lío en el Real Madrid.

En principio, el mismo técnico italiano aseguró que no tomó en cuenta a Jovic porque el atacante “tuvo un problema con una rodilla en el último partido que jugó (el 3 de octubre ante el Espanyol). Todavía no se ha entrenado bien y no se encuentra cómodo. Por eso no ha jugado el partido. Tuvo un esguince y todavía no se ha recuperado completamente. Por eso ha jugado Mariano”.

Pero esa versión que maneja también el propio Real Madrid, no sería del todo cierta. O al menos eso dejó entrever el entorno de Jovic, que según el diario AS, no tendría ningún problema físico y que el banquillo fue decisión técnica de Ancelotti.

Lo cierto es que, por una u otra razón, Luka Jovic ya se va por el mes sin jugar y su historia en el Real Madrid ha sido la de una decepción. Llegó en el 2019, con las credenciales que cosechó durante el curso 2018-19 con el Eintracht de Frankfurt (27 goles), con un coste de 60 millones, pero apenas ha marcado dos goles.

Los equipos que le lanzan el salvavidas

Tres equipos del viejo continente ya siguen de cerca la situación del delantero. El primero es Liverpool que, a pedido de Klopp, busca reforzar la parcela ofensiva del equipo ‘red’, teniendo al serbio como una de las principales opciones que tienen sobre la mesa para sus planes de juego.

La otra institución interesada en el futbolista ‘merengue’ es el Inter de Milán. Los nerazzurros tratan de trepar la enorme sombra que dejó la salida de Romelu Lukaku, a pesar de que Edin Dzeko esté jugando de maravilla y sume varios goles, Inzaghi ha pedido más fondo de armario en la zona de ataque de su plantel.

Por último, está el Eintracht Frankfurt. Como bien sabemos, Jovic ya vistió la camiseta del conjunto alemán durante dos temporadas y media, donde fue feliz. Los alemanes intentarán repescar al futbolista, del que tienen un gran recuerdo.

