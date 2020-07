Renovado tras el título del Real Madrid en LaLiga Santander, Luka Modric regresó a su país para tomarse unos días de vacaciones e intentar volver lo mejor posible para el duelo de vuelta por octavos de final de la Champions League frente al Manchester City. El croata ofreció una extensa entrevista al medio ‘Sportske Novosti’ en la que repasó su momento en la ‘Casa Blanca’, la figura de Zidane en el equipo y también se refirió a Cristiano Ronaldo.

Modric fue consultado sobre si ahora se valora más a Benzema porque ya no está Cristiano, a lo que el croata respondió sin morderse la lengua.

“No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones”, señaló el mediocampista.

Y añadió de manera contundente: “Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él porque, independientemente de la fuerza del individuo, el equipo siempre está por encima de todo y la fuerza es más fuerte”.

La importancia de Zidane

“Creó de una manera reconocible un gran ambiente dentro y alrededor del equipo” (...) “Es uno de los mejores entrenadores en la historia del Madrid, y tiene una competencia terrible. Y en mi opinión, hoy es uno de los mejores entrenadores del mundo”, explica.

Quiere terminar su carrera como madridista

“¿Y a quién no? Pero queda por ver si el club lo querrá. El Madrid es mi casa, pero el Madrid decide qué es lo mejor para el club. Sé que los centrocampistas rara vez se quedan aquí hasta que tienen 35 años. Lucharé en el campo para merecer seguir. Lo único seguro es que seguiré en el Real Madrid hasta junio de 2021”, sentenció.

