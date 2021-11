No es muy habitual ver a Toni Kroos celebrar un gol propio con el Real Madrid. Al menos no de un tiempo a otro, por lo que frente al Rayo Vallecano, su tanto ha dado bastante de qué hablar en el propio vestuario ‘blanco’. El alemán anotó el primero de los de Ancelotti el sábado en el Bernabéu, y en redes sociales algunos de sus compañeros no han tardado en gastarle una cariñosa y ya conocida broma, que se ha hecho viral.

Tras el triunfo del Real Madrid, el futbolista germano publicó en Instagram una imagen del equipo celebrando su gol con la que quiso destacar el buen partido de todos; pero se llevó el vacile de algunos de sus compañeros.

El alemán publicó en su cuenta de Instagram: “Good game today”, que se traduce en “Buen juego hoy”, acompañado de una foto del equipo, en la que aparecen David Alaba, Dani Carvajal, Karim Benzema, Vinicius Jr, Eder Militao, Eduardo Camavinga y el propio Toni Kroos.

Sus compañeros de equipo no ha demorado en salir al paso. Empezó David Alaba: “Bravo Anton”. Y a partir de ahí, Marco Asensio siguió con la broma: “Bien Antonio”. Seguido por Vinicius Junior: “Muy bien Antonio”. Y por Lucas Vázquez, que puso la guinda: “Antonio Pichichi”.

Antonio es como llaman al mediocampista en el Madrid ya desde hace varias temporadas. Es, traducido al español, el nombre de Toni, que a los jugadores ‘blancos’ causa gracia llamarlo así. Ya el propio Sergio Ramos reveló ese ‘mote’ en un duelo entre España y Alemania.

(Foto: Instagram Toni Kroos)

Líderes de Liga

El Real Madrid superó (2-1) al Rayo Vallecano el pasado sábado en la jornada 13 de LaLiga Santander celebrada en el Santiago Bernabéu, templo al que contentó a medias el cuadro blanco, con los goles de Toni Kroos y Karim Benzema en el primer tiempo.

Los de Carlo Ancelotti vencen pero no convencen, sobre todo a una afición que le dedicó algún pito ante el Shakhtar Donetsk el pasado martes y lo hizo de nuevo sufriendo por las llegadas del Rayo. El Madrid fue bajando la buena nota que logró en el primer tiempo pero se llevó tres puntos que le aúpan al liderato.





