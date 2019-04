¿Se va Marcelo? El candidato de Florentino Pérez para su puesto en el Real Madrid

Siempre ha estado en una lista de candidatos de Florentino Pérez, puesto que se trata de un fichaje de calidad para cualquier equipo en el Real Madrid. En el puesto se encuentra Marcelo , quien ha vuelto a la titularidad con la llegada de Zinedine Zidane, aunque con el rendimiento que ha tenido el lateral brasileño durante toda la temporada, no está de mal que Florentino Pérez eche un ojo a otro de los mejores en su puesto para el curso del 2019-20.



Se trata de David Alaba, lateral izquierdo del Bayern Munich. En esa posición, como de central y hasta en la primera línea de volantes, Alaba es uno de los jugadores más polivalentes en el fútbol mundial. No obstante, siempre hay un problema cuando se trata de los bávaros: ellos nunca se encuentran dispuestos a vender a sus futbolistas, por más buena que la oferta sea.



Siempre ha sonado Robert Lewandowski para el equipo madridista y la respuesta del Bayern siempre ha sido la misma: no está en venta. ¿Podrá suceder lo mismo Alaba? El jugador austriaco – según medios españoles – se encuentra en una posible lista de fichajes de cara a la próxima temporada, aunque habrá que ver que depara el mercado de fichajes.



Real Madrid y Valencia se enfrentan ahora en Mestalla, en lo que es una de las pruebas finales para Marcelo, pese a ser un engreído para el técnico francés. ‘Zizou’ también mira el rendimiento de sus jugadores hasta el final de tramo de la temporada.



